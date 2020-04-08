В Самарской области начала работу "горячая линия" по призыву в армию

Сейчас все вопросы, связанные с призывом на военную службу граждан Самарской области, можно решить по телефону "горячей линии" 8 (846) 332-37-87 с 10-00 до 12.00 часов ежедневно.

По информации военного комиссара Александра Даньшина, все мероприятия по организации и проведению призыва граждан Самарской области на военную службу в апреле-июле 2020 года пройдут в соответствии с планом, утвержденным постановлением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Коррективы внесены только в сроки начала работы призывных комиссий и даты отправок новобранцев в войска, в связи с профилактическими мерами распространения вирусных инфекций.

14 апреля откроются 32 призывных участка. Призыву подлежат более 16 тыс. граждан Самарской области. На призывных пунктах при прохождении медкомиссии будут строго соблюдены все меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Перед отправкой в войска у призывников возьмут анализы на наличие COVID-19. Также после прибытия в свои части их отправят на 14-дневный карантин.

Новобранцы в пути следования к месту службы будут изолированно размещаться в залах ожидания железнодорожных вокзалов и аэропортов, чтобы исключить контакты с гражданским населением.