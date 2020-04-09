АвтоВАЗ начнет работу с 13 апреля

С 13 апреля АвтоВАЗ полностью возобновляет свою работу, сообщает профсоюз предприятия.

На заводе перераспределены рабочие графики в связи с необходимостью выполнения требований Роспотребнадзора, одно из которых - соблюдение определенной дистанции между людьми.

В нерабочие дни на АвтоВАЗе администрацией были приняты все необходимые меры: проведена дополнительная уборка и дезинфекция всех помещений завода, оборудования и инструментов, а также салонов транспорта. Такая работа продолжится до конца месяца.

Установлены защитные экраны на рабочих местах, где это необходимо, и в зонах отдыха. Разграничена дистанция на всей производственной площадке путем нанесения разметки с расстоянием в 1,5 метра.

Заводом приобретены 500 бесконтактных термометров (каждому работнику будет измеряться температура тела два раза в день). Всем работникам будут выданы многоразовые маски (до понедельника будут выданы одноразовые маски, а в понедельник, в течение двух часов работы, они будут заменены на многоразовые).

Напомним, что автогигант остановил работу 30 марта. 4 апреля было принято решение возобновить работу системообразующих предприятий Самарского региона при условии неукоснительного соблюдения санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм, строгого обеспечения безопасности здоровья сотрудников.