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Футбол Спорт

ФК "Крылья Советов" снижает зарплаты на 40%

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, и до возобновления тренировочного процесса игроки и тренеры ФК "Крылья Советов" будут получать на 40% меньше, сообщает пресс-служба клуба.

На данный момент известно, что розыгрыш Тинькофф РПЛ приостановлен до 31 мая.

Председатель Совета Директоров ПФК "Крылья Советов" Александр Фетисов прокомментировал это решение: "Благодарю всех футболистов, тренерский штаб и топ-менеджеров клуба за гражданскую позицию и понимание ситуации. Под ударом сейчас оказался весь мир, в том числе и наша страна, и наша область. Футболисты и тренеры внесли свой вклад в поддержку борьбы против эпидемии".

По словам Фетисова, сейчас оформляются необходимые документы. Практически со всеми была достигнута договоренность, сейчас идет последняя стадия переговоров с оставшимися игроками. 

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