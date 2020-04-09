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Общество

В регионе стартовало тестирование системы для выхода из дома по QR-коду

КИНЕЛЬ. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кинеле началось тестирование системы выдачи электронных разрешений на выход из дому в период самоизоляции, сообщает пресс-служба мэрии города. Сервис реализован на портале Госуслуг и действует пока лишь для жителей Кинеля.

В день можно получить два разрешения на выход, срок действия каждого - один час. Разрешение может быть сохранено на компьютере или смартфоне, сфотографировано с экрана на камеру смартфона или распечатано.

Чтобы оформить разрешение:

  1. Необходимо зайти на региональный портал государственных услуг Самарской области по ссылке и зарегистрироваться в сервисе выдачи разрешений. Сервис также доступен по кнопке "Заявка на выход из дома" на главной странице портала и размещен там же первым в списке популярных сервисов.
  2. Для регистрации введите серию и номер паспорта, номер мобильного телефона и адрес электронной почты (если она есть). Если вы ранее были зарегистрированы как пользователь портала и вошли в свою учетную запись, часть данных заполнится автоматически. Вы можете исправить их (например, изменить номер телефона). Подтвердите согласие на обработку персональных данных в соответствующем поле. Нажмите кнопку "Зарегистрироваться". После подтверждения регистрации вы можете подавать запросы на выход из дому. Если вы указали адрес электронной почты, то на нее также придет подтверждение регистрации.
  3. Для получения разрешения после регистрации зайдите на https://gosuslugi.samregion.ru/covid (это также можно сделать по кнопке "Заявка на выход из дома" на главной странице портала и через список популярных сервисов) и выберите "Получение разрешения". Введите свой номер телефона и нажмите кнопку "Получить разрешение". Если у вас не исчерпан лимит разрешений на текущую дату, вы увидите на экране сообщение о выдаче разрешения, срок его действия, а также кнопки для того, чтобы сохранить пропуск в файл или отправить его по электронной почте.

Действие выдаваемого разрешения начинается через 15 минут после подачи заявки.

Если на улице вам будет необходимо подтвердить наличие разрешения на выход, предъявите паспорт и разрешение в виде распечатки или файла на телефоне. Пропуск может быть также сфотографирован с экрана компьютера на камеру телефона, и фотография предъявлена при проверке. На фотографии должны быть четко читаемые номер разрешения и QR-код.

Получение разрешения не требуется в следующих случаях:

  • при обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью и в случаях иной прямой угрозы жизни и здоровью;
  • следование к месту (от места) работы в организации, деятельность которой не приостановлена в соответствии с постановлением правительства Самарской области №212 от 03.04.2020;
  • следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;
  • выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места жительства (места пребывания);
  • вынос отходов до ближайшего места накопления отходов;
  • посещение пожилых родственников для приобретения продуктов питания, предметов первой необходимости и осуществления ухода за ними в порядке, соответствующем разъяснениям правительства Самарской области.

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