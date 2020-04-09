В регионе стартовало тестирование системы для выхода из дома по QR-коду

В Кинеле началось тестирование системы выдачи электронных разрешений на выход из дому в период самоизоляции, сообщает пресс-служба мэрии города. Сервис реализован на портале Госуслуг и действует пока лишь для жителей Кинеля.
В день можно получить два разрешения на выход, срок действия каждого - один час. Разрешение может быть сохранено на компьютере или смартфоне, сфотографировано с экрана на камеру смартфона или распечатано.
Чтобы оформить разрешение:
- Необходимо зайти на региональный портал государственных услуг Самарской области по ссылке и зарегистрироваться в сервисе выдачи разрешений. Сервис также доступен по кнопке "Заявка на выход из дома" на главной странице портала и размещен там же первым в списке популярных сервисов.
- Для регистрации введите серию и номер паспорта, номер мобильного телефона и адрес электронной почты (если она есть). Если вы ранее были зарегистрированы как пользователь портала и вошли в свою учетную запись, часть данных заполнится автоматически. Вы можете исправить их (например, изменить номер телефона). Подтвердите согласие на обработку персональных данных в соответствующем поле. Нажмите кнопку "Зарегистрироваться". После подтверждения регистрации вы можете подавать запросы на выход из дому. Если вы указали адрес электронной почты, то на нее также придет подтверждение регистрации.
- Для получения разрешения после регистрации зайдите на https://gosuslugi.samregion.ru/covid (это также можно сделать по кнопке "Заявка на выход из дома" на главной странице портала и через список популярных сервисов) и выберите "Получение разрешения". Введите свой номер телефона и нажмите кнопку "Получить разрешение". Если у вас не исчерпан лимит разрешений на текущую дату, вы увидите на экране сообщение о выдаче разрешения, срок его действия, а также кнопки для того, чтобы сохранить пропуск в файл или отправить его по электронной почте.
Действие выдаваемого разрешения начинается через 15 минут после подачи заявки.
Если на улице вам будет необходимо подтвердить наличие разрешения на выход, предъявите паспорт и разрешение в виде распечатки или файла на телефоне. Пропуск может быть также сфотографирован с экрана компьютера на камеру телефона, и фотография предъявлена при проверке. На фотографии должны быть четко читаемые номер разрешения и QR-код.
Получение разрешения не требуется в следующих случаях:
- при обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью и в случаях иной прямой угрозы жизни и здоровью;
- следование к месту (от места) работы в организации, деятельность которой не приостановлена в соответствии с постановлением правительства Самарской области №212 от 03.04.2020;
- следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;
- выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места жительства (места пребывания);
- вынос отходов до ближайшего места накопления отходов;
- посещение пожилых родственников для приобретения продуктов питания, предметов первой необходимости и осуществления ухода за ними в порядке, соответствующем разъяснениям правительства Самарской области.