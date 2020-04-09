На трассе "Самара - Бугуруслан" водитель иномарки при обгоне сбил насмерть пешехода

В четверг, 9 апреля, в 0:05 на 45 км трассы "Самара-Бугуруслан" 42-летний водитель автомобиля Hyundai Creta сбил пешехода, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, при обгоне между 44 и 45 км трассы он выехал на встречную полосу, где сбил пешехода, который находился на проезжей части без цели ее перехода, без световозвращающих элементов на одежде.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.