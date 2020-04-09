Суд вынес приговор начальнику службы спасения Новокуйбышевска Андрею Пожидаеву

В четверг, 9 апреля, начальник новокуйбышевской добровольной пожарной команды "Служба спасения" Андрей Пожидаев начал отбывать наказание по решению суда.

"Суд установил, что директор ООО "Аварийно пожарно-спасательное формирование "Служба спасения" Пожидаев, имея возможность и зная о двух решениях Арбитражного суда Самарской области о взыскании с организации задолженности перед администрацией Волжского района и администрацией Новокуйбышевска на сумму 2,1 млн рублей, умышленно не исполнил решения суда", — рассказал журналисту Волга Ньюс прокурор Новокуйбышевска Алексей Волков.

По словам самого Андрея Пожидаева, долг возник из-за невыплаты денег по договору аренды зданий. Спасатель говорит, что аренду не оплачивали из-за нехватки денег. При этом, по данным прокуратуры, в службе спасения продолжали принимать деньги, а на погашение долга их не направляли.

Суд приговорил Андрея Пожидаева к 200 часам обязательных работ. Отрабатывать их он будет на муниципальном предприятии Новокуйбышевска "Водоканал".