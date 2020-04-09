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Преступления Происшествия

В Тольятти пьяный мужчина не смог украсть ВАЗ-21099 из-за поломки машины

ТОЛЬЯТТИ. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти полицейские задержали 22-летнего ранее судимого парня, которого подозревают в краже автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В Автозаводском районе злоумышленник проник в ВАЗ-21099, разбив локтем стекло. Произошедшее увидел местный житель и вызвал полицию.

Однако автовор не смог далеко уехать из-за того, что "девяносто девятая" сломалась, и остановился на ул. Дзержинского. Там его и задержали сотрудники ППС.

Правоохранители заметили у задержанного признаки алкогольного опьянения, которое подтвердила экспертиза. В отделе полиции мужчина пояснил, что планировал сдать похищенный автомобиль на металлолом.

Возбуждено уголовное дело. Следователи полагают, что задержанный может быть причастен к аналогичным преступлениям в Тольятти.

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