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Преступления Происшествия

Директора профессионального училища будут судить за получение взятки

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области следователи завершили расследование уголовного дела директора профессионального училища, обвиняемого в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, по версии следствия, в январе 2020 г. он получил 200 тыс. руб. от директора коммерческой фирмы за подписание актов выполненных работ по муниципальному контракту на капремонт учебного корпуса. Ремонт проводился за счет средств субсидии областного минсельхоза.

Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

В конце марта областная прокуратура сообщала, что добилась увольнения директора училища в связи с утратой доверия.

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