Директора профессионального училища с. Домашка уволили в связи с утратой доверия

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В Кинельском районе по требованию прокуратуры уволили директора профессионального училища с. Домашка, который стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.