Директора профессионального училища с. Домашка уволили в связи с утратой доверия

В Кинельском районе по требованию прокуратуры уволили директора профессионального училища с. Домашка, который стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Ранее, 30 января 2020 г., правоохранители возбудили уголовное дело по факту получения взятки. По версии следствия, руководитель коммерческой организации заплатил 200 тыс. руб. директору училища за подписание актов выполненных работ по ремонту учебного корпуса.
Позже Кинельский межрайонный прокурор внес руководителю районного управления министерства образования представление с требованием уволить директора образовательного учреждения в связи с утратой доверия.