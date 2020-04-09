Муниципального служащего из Кинельского района обвиняют во взяточничестве и подлоге

В Кинеле с утвержденным обвинительным заключением направили в суд уголовное дело бывшего и.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства комитета по управлению муниципальным имуществом Кинельского района. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Мужчину обвиняли по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") и ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Подлог документов").

Напомним, по версии следствия, летом 2018 г. обвиняемый получил от женщины 85 тыс. руб. за незаконную выдачу разрешения на строительство жилого дома на ул. Специалистов в с. Георгиевка. При этом муниципальный служащий знал, что срок аренды участка по этому адресу истек и не был продлен. Но, кроме того, он знал, что под видом разрешенного использования земли на участке планируют разместить модульный магазин.