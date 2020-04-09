Прилетевшего из Таиланда самарца оштрафовали за несоблюдение режима самоизоляции

В Самаре оштрафовали местного жителя, не соблюдавшего режим самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В конце марта 24-летний самарец вернулся из Таиланда и должен был соблюдать режим самоизоляции. Но вместо этого мужчина передвигался на своем автомобиле.

Теперь по решению суда молодой человек обязан выплатить штраф за нарушение по ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ.

Аналогичные нарушения в апреле зафиксированы еще у трех автомобилистов.