Прилетевшего из Таиланда самарца оштрафовали за несоблюдение режима самоизоляции

В Самаре оштрафовали местного жителя, не соблюдавшего режим самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В конце марта 24-летний самарец вернулся из Таиланда и должен был соблюдать режим самоизоляции. Но вместо этого мужчина передвигался на своем автомобиле.
Теперь по решению суда молодой человек обязан выплатить штраф за нарушение по ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ.
Аналогичные нарушения в апреле зафиксированы еще у трех автомобилистов.
1 апреля 2020 г. внесены изменения в КоАП, согласно которым установлена административная ответственность за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания или проведения ограничительных мероприятий (карантина), а также за невыполнение в установленный срок требования органа, осуществляющего федеральный государственный санэпиднадзор, о проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий. Соответствующие поправки внесены в ст. 6.3 КоАП РФ. Такие нарушения влекут наложение административного штрафа на граждан - от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.