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Талип-хазрат Яруллин: уверен, когда угроза минует, еще больше людей будет приходить в мечети на молитвы Службы в православных храмах проводятся по новым правилам в связи с коронавирусом Самарских мусульман призвали совершать пятничную молитву дома из-за коронавируса В узбекском кафе на трассе М-5 действовала незаконная молельная комната Самарская кирха приглашает на празднование Рождества

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Талип-хазрат Яруллин: уверен, когда угроза минует, еще больше людей будет приходить в мечети на молитвы

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 9 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с председателем регионального духовного управления мусульман Самарской области Талипом Яруллиным.

Талип-хазрат рассказал главе региона, что с 20 марта из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции во всех мечетях региона прекращены пятничные молитвы. В Соборной мечети Самары, уточнил Талип Яруллин, на коллективные молитвы собирается до 5 тыс. человек.

"Поэтому в сложившейся ситуации было принято решение приостановить намазы. Совершать их можно и дома. Здесь нет никакого ущемления веры. Надеюсь, верующие поймут всю ситуацию, ведь это все ради их жизни и здоровья", — подчеркнул Талип Яруллин.

По словам духовного лидера мусульман, в истории ислама такое уже случалось. Например, когда была угроза распространения холеры или тифа, то всех предостерегали от посещения зараженной местности, а тех, кто живет на таких территориях, наоборот, просили не уезжать, чтобы не распространять инфекцию. Кстати, сейчас из-за угрозы коронавируса в арабских странах, в центре ислама, в Мекке, в Саудовской Аравии, все мечети закрыты.

Несмотря на ограничения на коллективные намазы, в Самарской области мечети как таковые не закрываются.

"Люди приходят со своими проблемами, вопросами", — сказал духовный лидер мусульман.

Он выразил надежду, что в ближайшее время все ограничения будут сняты, и у мусульман вновь появится возможность собираться на намазы. И люди еще больше станут ценить мечеть как место поклонения.

"Если человек привык ходить на намаз в мечеть, его туда тянет, — это как потребность души. Уверен, что после того, как угроза минует, еще больше людей будет приходить в мечети на молитвы", — сказал духовный лидер мусульман.

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