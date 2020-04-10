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Здравоохранение Общество

Сергей Мамедов передал защитные маски в больницы Самарской области

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 10 апреля, волонтеры Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" передали больницам Самарской области 3 тыс. масок и 500 защитных костюмов. Помощь региону поступила от сенатора Совета Федерации РФ Сергея Мамедова.

Напомним, президент страны Владимир Путин поставил перед регионами задачу — обеспечить максимальное противодействие дальнейшему распространению коронавирусной инфекции. Больницы Самарской области на 100% укомплектованы аппаратами искусственной вентиляции легких, необходимых пациентам при коронавирусной пневмонии. А вот масок и защитных костюмов, которые снизят риск заражения для самих медиков, пока недостаточно.

Готовность оказать помощь региону в этом вопросе выразил сенатор Совета Федерации от Самарской области Сергей Мамедов. "К сожалению, коронавирус диктует нам свои правила, и в этой ситуации мы не должны забывать о взаимной поддержке. Это общая проблема, и решать ее нужно всем вместе", — подчеркнул он.

Защитные маски и костюмы были отправлены в Чапаевскую, Безенчукскую и Красноармейскую ЦРБ.

"Это очень своевременная и важная поддержка, — отметил главный врач Чапаевской ЦГБ Олег Долгих. — По постановлению главного санитарного врача и министерства здравоохранения РФ при визите на дом врач должен брать маски на себя, на пациента и его семью. То есть на один выход нужно в среднем пять масок и пара перчаток. Пять выходов в день — это уже 25 масок. И это только одному врачу, а на всех необходимо около 500 масок в день. Пациенты, которые приходят на прием к доктору в больницу, также должны надевать маски. Поэтому потребность в этих защитных средствах у нас большая".

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