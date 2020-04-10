Продажа шпионских очков обернулась для самарца штрафом

Суд Октябрьского района Самары прекратил уголовное дело в отношении самарца Анатолия Д., подозреваемого в незаконном приобретении специальных техсредств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ). Об этом сообщают в суде.

Как установил суд, однажды Анатолий решил приобрести техническое средство для тайной аудиозаписи. И не имея специальной лицензии, он купил у человека, личность которого не установили, "шпионские" очки.

В 2019 г. Анатолий решил их продать. Но покупателем оказался человек, действующий в рамках "проверочной закупку". Получив за очки 3 тыс. руб., Анатолий стал фигурантом уголовного дела, так как свободный оборот спецсредств для негласного получения информации в России запрещен.

Суд постановил прекратить уголовное дело Анатолия на основании ст. 25.1 УПК РФ, освободил его от уголовной ответственности, назначив ему меру уголовно-правового характера — судебный штраф 10 тыс. рублей.