Еще три жителя губернии вылечились от коронавируса

В пятницу, 10 апреля, в Самаре и Тольятти выписаны трое пациентов, у которых лабораторно была подтверждена коронавирусная инфекция, сообщает оперштаб.

Двое из них проходили курс лечения в 6-й городской больнице Самары. Женщина заразилась во время путешествия по Франции и Испании. Мужчина был в Австрии. Еще одна женщина лечилась в 5-й горбольнице Тольятти. И также была за границей.

"У всех троих повторное тестирование дало отрицательный результат. Пациенты выписаны с домой с необходимыми рекомендациями", — уточнили в штабе.

Таким образом, в регионе на сегодняшний день подтверждено 20 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В больницах продолжают лечение шесть пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели 14 человек.