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Здравоохранение Общество

Еще три жителя губернии вылечились от коронавируса

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 10 апреля, в Самаре и Тольятти выписаны трое пациентов, у которых лабораторно была подтверждена коронавирусная инфекция, сообщает оперштаб.

Двое из них проходили курс лечения в 6-й городской больнице Самары. Женщина заразилась во время путешествия по Франции и Испании. Мужчина был в Австрии. Еще одна женщина лечилась в 5-й горбольнице Тольятти. И также была за границей. 

"У всех троих повторное тестирование дало отрицательный результат. Пациенты выписаны с домой с необходимыми рекомендациями", — уточнили в штабе.

Таким образом, в регионе на сегодняшний день подтверждено 20 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В больницах продолжают лечение шесть пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели 14 человек.

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