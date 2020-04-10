16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области реализуются антикризисные меры в сфере строительства В Самаре построят гостиницу для Центробанка и две церкви Минстрой признал невозможной достройку еще двух долевок Строительство ЖК "Аквариум" в Самаре начнется в мае Компания "Наш Двор-Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Строительство Строительство и недвижимость

Как строить на карантине

МОСКВА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 19
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Компания "ПЕНОПЛЭКС" обращает внимание строительных компаний на рекомендации Минстроя РФ по профилактике коронавируса.

Строительство инфекционной больницы в Новой Москве у деревни Голохвастово Строительство инфекционной больницы в Новой Москве у деревни Голохвастово
Фото: предоставлено компанией "ПЕНОПЛЭКС"

Вместе с коллегами и партнерами по строительному комплексу в рамках своей компетенции ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб" направляет свои усилия на борьбу с пандемией COVID-19. Компания осуществляет поставки высококачественной теплоизоляции собственного производства на важные объекты. В частности, недавно было отгружено свыше 4 тыс. кубометров плит ПЕНОПЛЭКС® для строительства инфекционной больницы в Новой Москве рядом с деревней Голохвастово.

Вместе с подрядными организациями сотрудники "ПЕНОПЛЭКС" делают всё возможное, чтобы эта больница и другие строящиеся медицинские учреждения были возведены в кратчайшие сроки. При этом важнейшим вопросом становится соблюдение эпидемической безопасности.

"ПЕНОПЛЭКС" обращает внимание коллег и партнеров на "Рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для организаций строительной отрасли", недавно выпущенные Министерством строительства и ЖКХ РФ.

Документ краткий — всего четыре с половиной страницы, — но емкий, содержит 11 разделов, отражающих все аспекты производственной и хозяйственной деятельности строительной компании: от выполнения работ на площадке до организации питания и уборки.

Что касается организации работ, то акцент делается на соблюдении дистанции между людьми. Раздел 9 Рекомендаций носит название "Избегать работы в непосредственной близости". Рекомендуется планировать деятельность так, чтобы свести к минимуму контакты между работниками. Необязательная физическая работа, требующая тесного контакта между работниками, не должна выполняться. Для перемещения между этажами следует в большей степени использовать лестницы, чем лифты и подъемники. Если без лифтов и подъемников не обойтись, то нужно снизить их пропускную способность для уменьшения заторов и контактов.

Рекомендации Минстроя РФ, которые можно скачать с сайта министерства, станут удобной памяткой при организации работы своей компании в новых условиях и осуществлении контроля за соблюдением эпидемиологической безопасности на стройплощадках.

Только эффективная профилактика коронавирусной инфекции позволит нам победить эпидемию с наименьшими потерями.

Официальный сайт компании: penoplex.ru

Гид потребителя

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3