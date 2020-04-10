Как строить на карантине

Компания "ПЕНОПЛЭКС" обращает внимание строительных компаний на рекомендации Минстроя РФ по профилактике коронавируса.

Вместе с коллегами и партнерами по строительному комплексу в рамках своей компетенции ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб" направляет свои усилия на борьбу с пандемией COVID-19. Компания осуществляет поставки высококачественной теплоизоляции собственного производства на важные объекты. В частности, недавно было отгружено свыше 4 тыс. кубометров плит ПЕНОПЛЭКС® для строительства инфекционной больницы в Новой Москве рядом с деревней Голохвастово.

Вместе с подрядными организациями сотрудники "ПЕНОПЛЭКС" делают всё возможное, чтобы эта больница и другие строящиеся медицинские учреждения были возведены в кратчайшие сроки. При этом важнейшим вопросом становится соблюдение эпидемической безопасности.

"ПЕНОПЛЭКС" обращает внимание коллег и партнеров на "Рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для организаций строительной отрасли", недавно выпущенные Министерством строительства и ЖКХ РФ.

Документ краткий — всего четыре с половиной страницы, — но емкий, содержит 11 разделов, отражающих все аспекты производственной и хозяйственной деятельности строительной компании: от выполнения работ на площадке до организации питания и уборки.

Что касается организации работ, то акцент делается на соблюдении дистанции между людьми. Раздел 9 Рекомендаций носит название "Избегать работы в непосредственной близости". Рекомендуется планировать деятельность так, чтобы свести к минимуму контакты между работниками. Необязательная физическая работа, требующая тесного контакта между работниками, не должна выполняться. Для перемещения между этажами следует в большей степени использовать лестницы, чем лифты и подъемники. Если без лифтов и подъемников не обойтись, то нужно снизить их пропускную способность для уменьшения заторов и контактов.

Рекомендации Минстроя РФ, которые можно скачать с сайта министерства, станут удобной памяткой при организации работы своей компании в новых условиях и осуществлении контроля за соблюдением эпидемиологической безопасности на стройплощадках.

Только эффективная профилактика коронавирусной инфекции позволит нам победить эпидемию с наименьшими потерями.

Официальный сайт компании: penoplex.ru