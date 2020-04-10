Основной всплеск заболеваемости коронавирусом может произойти на следующей неделе

Основной всплеск заболеваемости новой коронавирусной инфекцией может произойти на следующей неделе. Об этом в интервью samara.kp.ru рассказала доцент кафедры инфекционных болезней СамГМУ, главный специалист минздрава Самарской области по проблемам диагностики лечению ВИЧ-инфекции, инфекционист с 30-летним стажем Елена Стребкова.

"Сейчас нас вакцинация спасает от большого количества летальных исходов при гриппе. А появления вакцины от коронавируса мы ожидаем только к концу года. Поэтому люди не защищены. А так как вирус новый, он впервые появился в этом году, у нас ни у кого нет иммунитета. А раз ни у кого нет иммунитета, нет той прослойки, которая бы сдерживала взрывной характер эпидемии. Взрывной — это когда в один момент появляется несколько тысяч случаев. По мнению некоторых специалистов основной всплеск заболеваемости может произойти на следующей неделе. Медицинская система должна быть к этому готова", — уточнила Елена Стребкова.

По ее словам, сейчас в регионе проходит большая работа по подготовке медицинского персонала к борьбе с болезнью. В первую очередь медработников учат правильно надевать и снимать защитные костюмы. Потому что медик должен сначала защитить себя от инфицирования, иначе некому будет оказать людям помощь. Кроме того, врачам рассказывают, как передается вирус и как можно уберечься, объясняют все правила дезинфекции, изучают клинические формы заболевания. Сама Елена Стребкова помогает организовывать инфекционный госпиталь при больнице им. Середавина.

"Естественно, такого огромного количества реаниматологов, инфекционистов, пульмонологов, какое может понадобиться при всплеске заболеваемости, в системе здравоохранения нет. Поэтому при возникновении необходимости инфекционисты и пульмонологи будут работать как консультанты. Один инфекционист и пульмонолог на 100 человек пациентов — это будет достаточно тяжелая работа. Под их руководством врачи всех остальных специальностей, пройдя обучение, смогут работать с такими больными. Но основная нагрузка выпадет на реаниматологов. Здесь один реаниматолог с двумя медсестрами будет работать на шесть человек. Хотя базовое обучение по ИВЛ и по реаниматологии все равно пройдут все врачи. Например, персонал больницы Середавина практически в полном составе уже завершает такое обучение", — рассказала собеседница издания.

Пока заболевших в регионе немного, но ситуация может поменяться, ведь вирус уже существует в городской среде и заразиться очень легко. Именно поэтому большое количество инфицированных коронавирусом людей сконцентрировано в Москве. Туда слетались люди из разных стран и только потом распределялись по регионам. Теперь вирус распространяется здесь. Поэтому и были предприняты меры по самоизоляции — чтобы оградить людей друг от друга. Но инфекция может передаваться не только от человека к человеку.

"Давайте реально смотреть на вещи. Дома же вы не сидите. Все равно вы выходите в магазин, в аптеку, куда угодно. Основной путь распространения — через дверные ручки, через кнопки лифтов, при соприкосновении с тележками в магазинах. Это пути передачи, которые никто не отменял. А при близком контакте на расстоянии менее двух метров, возможно и заражение от человека к человеку", — пояснила врач.

По словам Елены Стребковой, пока меры, предпринятые чтобы сдержать болезнь, рассчитаны на три месяца. Но эпидемия может завершиться и раньше.