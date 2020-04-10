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Суды Происшествия

В Сызрани отправили в колонию мужчин, ограбивших 90-летнюю пенсионерку

СЫЗРАНЬ. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани суд вынес приговор двум мужчинам, которых обвиняли в разбойном нападении (ч. 3 ст. 162 УК РФ) на 90-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В марте 2019 г. двое злоумышленников постучали в дверь квартиры пожилой жительницы Сызрани и представились сотрудниками коммунальных служб. Когда женщина распознала обман, налетчики уже были в квартире. Жертва звала на помощь и сопротивлялась. В итоге ее повалили на пол, угрожали пневматическим пистолетом и потребовали отдать ценности и деньги. Преступникам удалось забрать 2 тыс. рублей.

В суде мужчины признали вину и возместили причиненный вред. Ранее один из них добровольно явился в полицию.

В итоге одному из них назначили два года и два месяца, а второму — пять лет лишения свободы.

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