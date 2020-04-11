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Здравоохранение Общество

В Красноярском районе прошла акция в поддержку работников экстренных служб

КРАСНЫЙ ЯР. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По инициативе секретаря Красноярского отделения партии "Единая Россия", главы Красноярского района Михаила Белоусова в районе прошла совместная акция волонтерского штаба в поддержку работников экстренных служб, которые всегда на посту.

Для 717 медицинских работников и сотрудников полиции было организовано бесплатное питание прямо на рабочих местах.

"Особые слова благодарности хочется сказать тем, кто в это непростое время находится на рабочем посту. Наши медики, полицейские, сотрудники экстренных служб. Без их ежедневного труда наша с вами жизнь была бы значительно сложнее. Отдельные слова благодарности нашему предпринимательскому сообществу, которое откликнулось на инициативу оказать внимание этим людям. И, конечно же, волонтерам, которые очень активно включились сейчас в работу волонтерского штаба", — отметил Михаил Белоусов.

Слова благодарности высказал старший участковый уполномоченный полиции О МВД по Красноярскому району, майор полиции Букенбай Айтынов: "Полиция Красноярского района благодарна за оказанную помощь всех причастных. Было неожиданно и очень приятно получить сейчас такую поддержку".

Его поддержала и медики Красноярской ЦРБ: "Сейчас такая поддержка очень кстати. Приятно осознавать, что о нас не забывают и помогают. Это придает сил. Спасибо!"

Гид потребителя

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