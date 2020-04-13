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Преступления Происшествия

На руководство детского центра "Поиск" заведено восемь уголовных дел

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Все руководство Центра детского технического творчества "Поиск" — директор, два его заместителя и главбух, трудоустраивавшие в учреждение дополнительного образования фиктивных сотрудников, попало под уголовное преследование, сообщает "Самарское обозрение".

Следствие пришло к выводу, что должностные преступления совершались в период с января 2015 г. по февраль 2020 года. В отношении директора Дмитрия Глинских, главбуха Светланы Дубковой, замдиректора по административно-хозяйственной работе Натальи Мамкаевой и заместителя по учебно-воспитательной работе Натальи Темлянцевой в начале апреля 2020 г. возбуждено восемь уголовных дел по статье "Мошенничество в особо крупном размере", два — по статье "Служебный подлог" и четыре — по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Все уголовные дела находятся в производстве Следственного управления УМВД РФ по городу Самаре.

Как считают правоохранители, руководство центра, "действуя в группе лиц по предварительному сговору, путем злоупотребления должностными полномочиями, осуществляли трудоустройство на работу граждан, служебные обязанности которыми не исполнялись". Ущерб от действий Глинского и его подельниц пока не установлен, в материалах уголовных дел фигурирует стандартная сумма "более 1 млн руб.", позволяющая считать его особо крупным. Получить комментарии в центре "Поиск" не удалось — как и многие другие учреждения региона, он закрыт на карантин.

 

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