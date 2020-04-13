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АвтоВАЗ возобновил производство

ТОЛЬЯТТИ. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 13 апреля, АО "АвтоВАЗ" возобновило работу сборочных линий в Тольятти, сообщает пресс-служба автогиганта. Также возобновил свою работу завод "Lada Ижевск" в Удмуртии.

"Предприятие полностью подготовилось к перезапуску с соблюдением санитарных правил. Все цеха, офисы, оборудование и инструменты были продезинфицированы. Сотрудники обеспечены масками. Приобретены термометры и организован контроль температуры тела в течение рабочего дня. На проходных, в рабочих зонах, столовых, зонах отдыха и в местах общего пользования нанесена разметка для поддержания безопасного расстояния. В столовых изменена схема рассадки, адаптирована схема раздачи блюд. При необходимости корректируется скорость сборочных линий. В начале рабочей смены проведено информирование работников, каждому выдана памятка о соблюдении санитарных правил", — уточняют в релизе.

Кроме того, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на АвтоВАЗе смещено по времени начало рабочих смен. Это сделано для того, чтобы избежать больших скоплений работников как на территории предприятия, так и в транспорте, доставляющем их на работу и домой. Соответственно скорректировано расписание автобусов, работы детских садов и столовых.

"Если эпидемиологическая ситуация в Самарской области и в Тольятти будет меняться, компания будет оперативно на это реагировать и принимать необходимые решения", — отмечают на АвтоВАЗе. 

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