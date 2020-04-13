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Строительство Строительство и недвижимость

Мигрантов на самарских стройках заменят выпускниками местных строительных колледжей

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарская область планирует компенсировать сложившийся из-за коронавируса дефицит мигрантов выпускниками строительных колледжей, сообщает "Интерфакс-Поволжье" со ссылкой на региональное министерство строительства.

"В Самарской области на протяжении нескольких лет в сфере строительства заняты около 45% от всех иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в регионе. На строительных площадках региона используется иностранная рабочая сила — привлекаются работники из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и других республик Средней Азии", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что те компании, которые планировали приток рабочих сил, уже весной могут почувствовать дефицит разнорабочих, отделочников.

"При необходимости строительные компании будут активно привлекать выпускников местных строительных колледжей", — отметили в минстрое.

Кроме того мигранты, которые не могут уехать в свои страны, смогут оформить патент без учета требования к сроку обращения, а в случае окончания срока действия документа, в том числе, переоформленного, могут обратиться за оформлением нового патента без необходимости выезда из России.

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