Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" возглавил Сергей Кругляков

Директором самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" с 6 апреля назначен Сергей Кругляков, ранее возглавлявший пермский филиал компании, сообщает пресс-служба теплоэнергетиков.
"Ключевыми задачами для Сергея Круглякова станут снижение дебиторской задолженности потребителей, выстраивание системы прозрачных расчетов с УК и ТСЖ, развитие сети центров обслуживания клиентов, увеличение продаж дополнительных видов деятельности", — уточняют в компании.
Сергей Кругляков родился 21 марта 1979 г. в Краснодаре. Закончил Мурманский государственный технический университет по специальности "Финансы и кредит".