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ТЭК Экономика и бизнес

Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" возглавил Сергей Кругляков

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Директором самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" с 6 апреля назначен Сергей Кругляков, ранее возглавлявший пермский филиал компании, сообщает пресс-служба теплоэнергетиков.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

"Ключевыми задачами для Сергея Круглякова станут снижение дебиторской задолженности потребителей, выстраивание системы прозрачных расчетов с УК и ТСЖ, развитие сети центров обслуживания клиентов, увеличение продаж дополнительных видов деятельности", — уточняют в компании.

Сергей Кругляков родился 21 марта 1979 г. в Краснодаре. Закончил Мурманский государственный технический университет по специальности "Финансы и кредит".

  • 2001–2005 гг. — работал на управленческих должностях в Мурманском филиале ОАО Банк "МЕНАТЕП СПб".
  • 2005–2012 гг. — директор по экономике и финансам филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1".
  • 2012–2014 гг. — начальник финансового департамента, заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту ОАО "ТГК-1".
  • 2015–2016 гг. — заместитель директора по экономике и финансам филиала "Пермский" Группы "Т Плюс".
  • 2016–2020 гг. — директор Пермского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс".

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