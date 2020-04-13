Принято решение о поддержке транспортной отрасли из регионального бюджета

В понедельник, 13 апреля, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание с руководителями отраслей, несущих убытки в дни режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Участники совещания уделили особое внимание ситуации в отрасли транспорта в Самарской области. Отметим, что сфера сухопутного пассажирского транспорта отнесена к наиболее пострадавшим и будет получать меры государственной поддержки в первую очередь.

Это отражено в постановлении губернатора Самарской области Дмитрия Азарова от 8.04.20 №77 "О первоочередных мерах поддержки субъектов предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Самарской области".

По информации министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, за последнюю неделю марта и первую декаду апреля пассажиропоток на автобусных перевозках и метро снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 85%, на пригородном железнодорожном транспорте - от 30 до 50% и на речном транспорте - до 65%.

В связи с этим предприятия - организаторы транспортных перевозок могут понести серьезные финансовые потери. Кроме того, пенсионеры сейчас практически не используют транспортные карты, поскольку стараются соблюдать режим самоизоляции.

Участники совещания рассмотрели предложение о дотациях транспортным предприятиям за счет экономии средств, запланированных для возмещения расходов на перевозки по социальным картам. Такой вариант поддержки министерство предлагает применить для перевозчиков Самары и Тольятти. Это позволит поддержать отрасль, не увеличивая расходы областного бюджета. Председатель областного правительства поручил минтрансу в кратчайшие сроки подготовить пакет документов по оформлению дотаций перевозчикам.

"Предлагаю довести дотации до транспортных организаций уже по итогам марта. Прошу министерство подготовить нормативные документы, в соответствии с которыми мы сможем ежемесячно оценивать выпадающие доходы перевозчиков и предоставлять им финансовую поддержку соответственно реальному положению дел. Думаю, что с середины апреля ситуация стабилизируется, поскольку в основном предприятия Самарской области возобновили работу, и пассажиропоток возрастет", - отметил Виктор Кудряшов.

В отношении пригородного железнодорожного транспорта министерство организовало применение оптимизирующей меры - сокращение количества вагонов и поездов. В отношении речных перевозок принято решение о субсидировании рейсов из областного бюджета.

Еще одно направление помощи - предоставление кредитными организациями предприятиям заимствований под 0% на выплату заработной платы работникам транспортной отрасли. Такая мера господдержки введена для субъектов малого и среднего бизнеса, которые попали в перечень проблемных. При этом рассматривается возможность субсидирования процентной ставки для таких кредитов из бюджета Самарской области.

Виктор Кудряшов поручил муниципалитетам оценить потребность в такой поддержке, чтобы рассчитать объем средств и при необходимости предусмотреть их в областном бюджете.

Особенно острая ситуация сложилась в сфере авиаперевозок. По информации исполнительного директора АО "Международный аэропорт "Курумоч" Михаила Бермана, за период конца марта - начала апреля пассажиропоток упал на 90%. В настоящее время аэропорт перешел с круглосуточного на регламентный режим работы - с 8:00 до 20:00. Восемьсот работников предприятия переведены на режим простоя.

Правительство региона приняло решение по субсидированию региональных маршрутов авиаперевозок, в соответствии с которым предприятие получит выплаты не позднее 16 апреля 2020 года. Участники совещания рассмотрели также возможность предоставления льгот по транспортному налогу и налогу на имущество. Виктор Кудряшов поддержал предложение представителей отрасли, вопрос будет решен в ближайшее время.