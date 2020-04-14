В детские образовательные учреждения региона поставляли масло и сыр из неизвестного сырья

Специалисты Управления Россельхознадзора по Самарской области выявили недобросовестного производителя, продукция которого попадала в детские образовательные учреждения региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Мониторинговая группа Управления обратила внимание на тот факт, что индивидуальный предприниматель Авдеева Г.А. оформляет электронные сопроводительные ветеринарные документы (эВСД) только на готовую продукцию, при этом на сырье для ее производства сертификаты с начала 2020 г. отсутствуют. Согласно проведенному анализу, предприниматель осуществляла производство продукции из сырья неизвестного происхождения.

По данным ФГИС "Меркурий", на поставляемое сырье для производства молочной продукции в январе–марте 2020 г. многократно происходило оформление транспортных эВСД не самим предприятием-отправителем, а непосредственно Авдеевой Г. А. Получателем изготовленной предпринимателем продукции (твердый сыр и сливочное масло) стало самарское ООО "Гамма", которое переправляло ее на предприятия ООО "Молочный мир" и ООО "Молочная сказка". По проведенным транзакциям было зафиксировано, что продукция поставлялась в детские сады, школы и интернаты Самарской области. Среди получателей продукции детские учреждения Самары, Чапаевска, Новокуйбышевска, Кинеля, Кинельского, Большеглушицкого, Большечерниговского, Кошкинского, Богатовского, Сергиевского, Волжского, Елховского, Красноярского, Шенталинского, Похвистневского, Безенчукского районов. А также в детские учреждения Абдулинского района Оренбургской области.

В связи с выявленными нарушениями требований действующих нормативно-правовых документов инспекторы Управления Россельхознадзора по Самарской области выехали по адресу, где осуществляет свою деятельность Авдеева Г.А.: Волжский район, п. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 49. Однако выяснилось, что по указанному адресу находится двухэтажное административное здание, принадлежащее другой организации. Никаких цехов, складских и других помещений, имеющих отношение к производству и переработке молока, инспекторами обнаружено не было. То есть данная площадка является фантомной.

В связи с этим в отношении ИП Авдеевой Г.А. возбуждено административное производство, в адрес получателей готовой молочной продукции направлены информационные письма, указывающие об усилении контроля за поступающей продукцией. ИП Авдеевой Г.А. было исключено из системы "Цербер".