От радости до злобы: история волонтера, помогающего пожилым во время пандемии

Помочь во время карантина способен каждый: можно собрать благотворительную корзину с продуктами в ближайшем супермаркете, найти в своем доме "невидимых" пенсионеров и рассказать о них социальным службам или пожертвовать любую посильную сумму в благотворительный фонд, а можно стать участником крупнейшей акции от ОНФ #МыВместе https://мывместе2020.рф/ и разносить товары первой необходимости пожилым людям прямо до двери. Пообщались с волонтером Эдгаром Галлямовым и узнали, зачем студент-медик начал заниматься добровольчеством, как на его решение отреагировали родственники и друзья, какую подготовку он проходил перед первым выездом к пожилым людям и как его встречали одинокие бабушки и дедушки.

Учеба в медицинском и ликбезы для школьников

Я начал заниматься волонтерской деятельностью еще на первом курсе Самарского государственного медицинского университета: иногда вместе с другими ребятами ездил в детские дома, отвозил туда игрушки и устраивал праздники. Такие поездки были не очень частыми — не всегда удавалось найти свободное от учебы время.

На четвертом курсе я стал уделять добровольчеству больше времени: как раз в тот год в Самарской области открывалось движение "Волонтеров-медиков", и мой одногруппник предложил мне присоединиться к этой акции. Я пошел в направление санитарно-просветительской работы: вместе с командой добровольцев и сотрудниками СПИД-центра ходил по школам, колледжам и университетам, рассказывал про социально значимые заболевания, например, про ВИЧ. Параллельно с этим по учебе часто оставался в больницах на дежурствах: скорее всего, это было связано с общим интересом к медицине, потому что во время таких волонтерских дежурств я видел не только то, что пишут в учебниках, но и узнавал то, с какими проблемами ежедневно сталкиваются врачи.

Желание помогать пожилым людям и реакция родителей

Координаторы "Волонтеров-медиков" узнали об акции #МыВместе одни из первых — за несколько дней до объявления нерабочей недели, — и сразу предложили своим волонтерам поучаствовать. У меня не возникло никаких сомнений, что я должен стать добровольцем и помогать одиноким пожилым людям с покупкой продуктов и лекарств: во-первых, я не боялся заболеть, потому что, учась в медицинском, начал относиться ко всей ситуации проще и рассудительнее, а во-вторых, понял, что такая помощь будет действительно полезной и необходимой в эти тяжелые дни.

Моя семья восприняла решение стать волонтером во время пандемии с уважением, только вот отец немного переживал, что это скажется на моей успеваемости по учебе. Друзья тоже не удивились: почти все ребята из моей компании волонтерят или работают в медицинской сфере: помогают в колл-центре, в выездных группах, поликлиниках либо работают средним медицинским персоналом, например, сотрудником скорой помощи. Так получилось, что мы все в одной цепочке.

Онлайн-подготовка к первым походам и очное обучение

Волонтером выездной группы может быть только человек старше 18 лет, потому что каждый несет ответственность за себя и свои поступки, и младше 40 лет, так как люди старшего возраста уже входят в группу риска по заболеваемости коронавирусом. Для всех остальных, кто тоже хочет помочь, есть и другие задачи: они могут находиться в колл-центре, помогать в сборе заявок и отвечать на вопросы по телефону горячей линии.

После того как я зарегистрировался выездным волонтером на сайте добровольцы.рф, начал проходить дистанционное теоретическое обучение: смотрел четыре ролика на социальные темы о том, как обезопасить себя от вируса средствами индивидуальной защиты, как может передаться болезнь, как общаться с пожилыми людьми и производить закупку продуктов. По итогу просмотра нужно было пройти тест без единой ошибки, а тем, кто не сдал, давалось еще несколько шансов на исправление.

Всех, кто выполнил задания на "отлично", приглашали на организационное собрание, где повторно объясняли, как пользоваться масками, перчатками, мыть руки хирургическим методом, и закрепляли все, что мы проходили в видеороликах. Очное полуторачасовое занятие проводил преподаватель Самарского государственного медицинского университета, глава "Волонтеров-медиков" Самарской области Наталья Викторовна Дудинцева, которая после теории подробно отвечала на вопросы волонтеров и давала полезные лайфхаки по практике.

Первый маршрут и взволнованные кассиры

Большая часть выездных волонтеров располагается в районных участках, занимающихся не особо срочными заявками, например, доставляют продукты питания, которые можно привезти с отсрочкой в сутки, а на базе штаба, где работаю я, принимаются только экстренные заявки — на получение лекарственных препаратов. Каждый день в городе дежурит около шести выездных волонтеров, которые разбиваются по парам и отвозят товары первой необходимости нуждающимся в них людям.

Рабочий день начинается с того, что мы доезжаем до штаба, обязательно измеряем температуру, получаем маршрутный лист, выстраиваемый логистами, забираем средства индивидуальной защиты — маски, перчатки и антисептик, обзваниваем заявителей и уточняем верность их заказа, а после — едем на вызов.

Помню, что в первый день было немного волнительно из-за того, что я не знал, как на меня отреагируют пожилые люди. После инструктажа вместе с моим напарником мы зашли в продуктовый магазин и собрали небольшую корзину из молока, яиц и хлеба. Мое волнение усилили продавцы, которые удивились молодым ребятам в униформе, масках и перчатках и начали взволнованно расспрашивать про нашу акцию. Кстати, все страхи сразу же рассеялись, когда я встретил своего заявителя — милую бабушку лет семидесяти, которая сразу принялась благодарить нас за доставку и говорить, что мы занимаемся хорошим делом. После первого же дня я окончательно понял, что поступаю правильно.

Двадцать пять килограммов геркулеса и злость на несправедливость

Наши заявители совершенно разные: кто-то просит закупиться только самыми необходимыми товарами, кто-то — всеми продуктами на неделю, а некоторые дополняют полные пакеты 25 килограммами геркулеса для собаки. Но почти что все, после того как мы приносим сумки к их двери, начинают стыдиться и спрашивать, сколько раз можно пользоваться такой услугой. Одиноким людям кажется, что это разовая акция, а нам приходится постоянно их переубеждать и говорить, что не нужно стесняться просить помощи.

После некоторых походов становится совсем не по себе. Обычно в заявке указывается наименование продукта и комментарий к нему — желаемые фирма, граммы и жирность. Однажды я взял заказ с большим списком товаров, к каждому из которых было указано одно и то же слово — "подешевле". С самого начала мне стало грустно из-за того, что человек не может позволить себе то, что он хочет, а выбирает только те продукты, на которые хватит денег. Когда мы приехали по заявленному адресу, увидели маленький покосившийся домик, дырявый забор и заваленный строительным мусором двор, а вышла к нам навстречу пожилая бабушка, которая благодарила нас и плакала. В такие моменты я одновременно чувствовал и радость за то, что смог помочь пожилой женщине, и злобу на то, что ни один человек не должен так жить.

Волонтеры акции #МыВместе могут оказывать любую помощь: доставлять продукты, лекарства, выносить мусор, помогать с оплатой услуг ЖКХ. Единственное, что нам запрещено — это заходить в квартиру и контактировать с пожилыми людьми на расстоянии менее полутора метров. Многие бабушки и дедушки пытаются нас позвать в гости и напоить чаем, но мы отказываемся, ведь понимаем, что это небезопасно. Ты можешь быть уставшим и голодным, но тебе ни в коем случае нельзя нарушать правила.

Некоторые заявители наоборот стараются с нами не общаться, потому что очень боятся заразиться коронавирусом. Был случай, когда и нас, и деньги, и принесенные сумки с продуктами полностью опрыскивали водкой, чтобы хорошенько продезинфицировать.

За три недели я успел сделать доброе дело более, чем для 70 человек. Заниматься волонтерством важно, потому что никто в мире не был готов к такой масштабной пандемии, и у нас просто не хватило людей, которые могли бы оказывать помощь. Как мне кажется, эта акция должна продолжаться и после карантина, ведь всегда есть одинокие пожилые и маломобильные люди, которым тяжело выходить из дома.