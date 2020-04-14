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В Тольятти пресекли деятельность подпольного казино

ТОЛЬЯТТИ. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции Тольятти пресекли деятельность незаконного игорного заведения, функционировавшего в Автозаводском районе города, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе осмотра помещения на Ленинском проспекте оперативники обнаружили и изъяли оборудование, с помощью которого осуществлялся выход в сеть "Интернет" для получения доступа к азартным играм, установлены и задержаны подозреваемые. По данным полиции, к организации незаконной игорной деятельности могут быть причастны ранее не судимый 34-летний мужчина и 46-летняя жительница Тольятти.

По данному факту, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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