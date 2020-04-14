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Газовая отрасль ТЭК

"Газпром газораспределение Самара" бесперебойно снабжает потребителей газом

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты ООО "Газпром газораспределение Самара" обеспечивают безаварийное и бесперебойное газоснабжение потребителей в Самарской области в период распространения коронавирусной инфекции. Работа подразделений непрерывного цикла была продемонстрирована генеральным директором газовой компании Виталием Коротких во время визита представителей органов исполнительной власти и областных депутатов на предприятие.

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

Круглосуточно на газовых участках компании работает 6 бригад. В течение суток 80 сотрудников компании дежурят на участках, обеспечивая непрерывный режим работы предприятия.

За прошедшую неделю только по Жигулевску аварийные бригады компании "Газпром газораспределение Самара" отреагировали на сигналы граждан более 20 раз. Жители сообщали о запахе газа в квартире или подъезде, а также о неисправностях в работе газового оборудования.

Специалисты газовой службы оперативно отрабатывают каждую заявку, соблюдая, при этом меры по обеспечению личной безопасности и безопасности граждан. Для этого в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений используются средства защиты: маски, перчатки, бахилы и антисептики.

На предприятии соблюдаются необходимые меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Сотрудникам, которые работают в условиях непрерывного производства, регулярно измеряют температуру, в помещениях и транспортных средствах осуществляется ежедневная дезинфекция.

"Газпром газораспределение Самара" является предприятием непрерывного цикла. Все аварийные и диспетчерские службы, техника, инженерный состав находятся в боевой готовности. Хочу отметить, что есть сложные моменты с осуществлением технического обслуживания внутридомового газового оборудования. Гражданам нужно понимать, что это вопрос безопасности и по возможности наших сотрудников необходимо пускать в дома, чтобы не подвергать риску себя и соседей. Специалисты ТО ВДГО применяют все меры предосторожности", — отметил генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Самара" Виталий Коротких.

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