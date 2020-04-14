Самарский хлебозавод №5 за неделю испечет более 200 тыс. куличей

Освященная продукция уже поступила на прилавки торговых сетей.

"Самарский хлебозавод №5" за пасхальную неделю испечет более 200 тыс. куличей. В этом году подготовка к празднику была особенно интенсивной, так как из-за пандемии коронавируса жителям рекомендовали воздержаться от посещения храмов и освящения пасхальной продукции. В новых реалиях разумной и вкусной альтернативой для жителей Самары станут заводские куличи.

Пятый хлебозавод выпускает четыре вида куличей: классические с изюмом — воздушные и нежные, приготовленные на опаре, весом по 150, 250 и 350 грамм. И кулич "Купеческий" — для любителей необычных и сладких вкусов: с фруктовыми цукатами, арахисом, изюмом. На приготовление одной партии куличей требуется около восьми часов.

На предприятии никогда не пренебрегали традициями и каждый год проводили обряд освящения. 13 апреля производство и продукцию благословил отец Геннадий из Свято-Воскресенского мужского монастыря.

"В этом году мы готовились к Пасхе с особым трепетом, в адрес завода поступило много писем с просьбой освятить куличи. Все православные очень ждут праздника и хотят встретить его со всеми традициями. Сейчас мы работаем в усиленном режиме, так как помимо пасхальной продукции мы ежедневно отгружаем более 50 тонн хлебобулочных изделий. От лица всех сотрудников хочу пожелать всем светлого и позитивного праздника", — сказала Элеонора Ферингер — руководитель производственной лаборатории.

Пасхальную освященную продукцию можно купить, не нарушая "домашний" режим в любом сетевом магазине у дома. Узнать ее можно по тематической праздничной упаковке, благодаря которой она не только сохраняет натуральный вкус и аромат, но и не черствеет. А кулич "Купеческий" станет главным украшением праздника. Куличи уже поступили в торговые сети Самарской, Ульяновской, Оренбургской и Пензенской областей.