Лидер профсоюза АвтоВАЗа: "Все предписанные нормы соблюдаем"

Председатель первичной профсоюзной организации АвтоВАЗа Сергей Зайцев рассказал о том, какие меры выполняются на предприятии для обеспечения безопасности сотрудников.

"Все предписанные нормы соблюдаем. Среди людей тоже настроение хорошее, позитивное. Можно сказать, что засиделись дома и устали, трудовой коллектив хочет работать. Кроме того, если у кого-то возникают проблемы с графиком, по той или иной причине, то пока мы работаем не в полную силу и можем корректировать рабочие часы исходя из ситуации с конкретным человеком", - приводит его слова sova.info.

Напомним, завод запустил производство на этой неделе вместе с другими системообразующими предприятиями региона. О введении дополнительных требований к безопасности работников на предприятиях заявил губернатор Дмитрий Азаров в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. На АвтоВАЗе, по словам главы профсоюза, хватает и сил, и средств для исполнения норм.

"Каждый сотрудник получил две хлопковые защитные маски на неделю. Использовать их положено и во время рабочего дня, и до его начала, пока происходит подвоз на общественном транспорте. На входе каждому измеряют температуру и фиксируют самочувствие, при малейших изменениях информацию передают врачу. Дальше, как обычно, подготовка к работе, и собственно, рабочий день, обязательно в маске. Зоны, где раньше собирались люди на технологических перерывах, теперь разделены, для того чтобы максимально помочь сотрудникам держать дистанцию. То же касается и гардеробов. Для этого мы специально открыли несколько дополнительных мест для переодевания. Везде, где предполагается скопление людей, нанесена разметка. Персонал следит за чистотой, достаточным количеством мыла и других средств гигиены. Кроме того, скорректировано расписание движения транспорта. Автобусы, которые подвозят сотрудников, распределены по маршруту так, чтобы люди равномерно загружались в транспорт и могли соблюдать дистанцию", — заявил Сергей Зайцев.