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Театр Культура

Самарский театр драмы покажет фильм из архивных снимков

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На этой неделе Самарский академический театр драмы им. М. Горького покажет в соцсетях прямые эфиры актеров, премьеру фильма из слайдов и онлайн-чтение классических произведений.

На 15 апреля в 13:00 запланирована премьера фильма "Ожившие слайды" (6+), посвященного Международному Дню Культуры. Фильм будет доступен на официальных страницах театра в социальных сетях Instagram, Facebook, YouTube и ВКонтакте.

Фильм "Ожившие слайды" собран из архивных снимков САТД им. М. Горького. Раньше в самом здании театра была своя фотолаборатория, где Владимир Сухов нашел работы своего предшественника Бориса Рожного — фотографа, который на протяжении десятилетий снимал актеров и спектакли. Сухов оцифровал найденные слайды и создал памятный ролик, в котором собраны все уцелевшие снимки. На фотографиях запечатлены Вера Ершова, Владимир Борисов, Жанна Романенко, Олег Белов, Александр Амелин, Иван Морозов и многие-многие другие.

16 апреля в 20:00 в рамках проекта "Говорит артист" актеры театра Алина Евневич и Ярослав Василенко выйдут в прямой эфир в Instagram. "Почтовый ящик" для вопросов артистам открыт с 13 апреля. Задать вопросы можно и во время прямого эфира.

17 апреля в 13:00 в рамках рубрики #былтакойспектакль на онлайн-площадках театра в соцсетях состоится просмотр и обсуждение спектакля "Звуки музыки" режиссера Вячеслава Гвоздкова (12+).

18 апреля в 18:00 в рамках рубрики #читаемдома актер Петр Жуйков прочитает рассказ Сергея Довлатова "Лишний" (часть 1, 16+).

19 апреля в 18:00 прозвучит продолжение рассказа (16+).

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