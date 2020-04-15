"Фальшивый купон" Анатолия Праудина покажут онлайн

17 апреля в 18:00 "СамАрт" проведет онлайн-трансляцию спектакля "Фальшивый купон" (18+).

Премьера в постановке Анатолия Праудина прошла в 2010 году. Пьесу по повести Льва Толстого написала драматург из Санкт-Петербурга Наталья Скороход.

"Все случилось давным-давно, когда в России водились черти, святые, цари", — вводные поздней повести классика. В этой истории подделка купона (денежной купюры) ведет к изменению судеб. Текст "Фальшивого купона" Толстого в спектакле "СамАрта" звучит остро, действие фантасмагорично, на сцене царят фарс и лубок.

В постановке заняты ведущие актеры театра, каждый из них играет несколько ролей: адвокат превращается в генерала, чертиха — в императрицу, лавочник — в царя.

В 2011 году спектакль стал участником фестиваля "Золотая Маска" (выдвинут на премию в четырех номинациях) и был сыгран на сцене МХТ им. А. П. Чехова.

На видеозаписи роли исполняют Ольга Агапова, Юрий Долгих, Сергей Захаров, Маргарита Шилова, Алексей Меженный, Павел Маркелов, Арсений Курченков, Денис Бокурадзе, Дмитрий Добряков, Виктория Максимова.

Спектакль "Фальшивый купон" покажут на YouTube-канале "СамАрта".