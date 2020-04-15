Театр оперы и балета отменил все спектакли в мае и июне

Самарский театр оперы и балета в связи с эпидемической ситуацией отменил все спектакли в мае и июне.
Балетные премьеры "Самара Шостакович балет" ("Ленинградская симфония", "Фортепианный концерт") и "Вечер хореографии Владимира Бурмейстера", а также абонементные спектакли "Чиполлино" и "Травиата" переносятся на осень.
Возврат билетов, приобретенных онлайн на сайте театра, осуществляется при обращении на электронный адрес vozvrat@opera-samara.net. Об открытии касс и старте работы отдела продаж театр сообщит дополнительно.