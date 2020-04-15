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Театр Культура

Театр оперы и балета отменил все спектакли в мае и июне

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский театр оперы и балета в связи с эпидемической ситуацией отменил все спектакли в мае и июне.

Балетные премьеры "Самара Шостакович балет" ("Ленинградская симфония", "Фортепианный концерт") и "Вечер хореографии Владимира Бурмейстера", а также абонементные спектакли "Чиполлино" и "Травиата" переносятся на осень.

Возврат билетов, приобретенных онлайн на сайте театра, осуществляется при обращении на электронный адрес vozvrat@opera-samara.net. Об открытии касс и старте работы отдела продаж театр сообщит дополнительно.

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