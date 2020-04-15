В регионе продолжает снижаться заболеваемость ОРВИ и гриппом

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В Самарской области продолжает снижаться заболеваемость ОРВИ и гриппом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. За последнюю неделю с 6 по 12 апреля зафиксировано снижение заболеваемости на 34,9%.