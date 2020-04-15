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Здравоохранение Общество

В регионе продолжает снижаться заболеваемость ОРВИ и гриппом

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области продолжает снижаться заболеваемость ОРВИ и гриппом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. За последнюю неделю с 6 по 12 апреля зафиксировано снижение заболеваемости на 34,9%.

Показатель на 10 тыс. населения составил 18,68 больных. Это ниже эпидпорога на 56,57%.

Среди циркулирующих вирусов 37,1% приходится на вирусы гриппозной этиологии. Среди них наибольшее число случаев составляет вирус "свиного гриппа" А (H1N1)-2009 (78,2%). Среди вирусов негриппозной этиологии на парагрипп приходится 79,5%, аденовирус 12,9%.

Напомним, за предшествующую неделю этот показатель снизился на 29,9%.

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