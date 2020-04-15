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Суды Происшествия

В Самаре будут судить терапевта, обвиняемого в получении взятки от уклонистов

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В федеральный суд Промышленного района Самары направлено уголовное дело в отношении врача-терапевта, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в октябре 2019 г. обвиняемая получила 230 тыс. руб. за содействие в постановке медицинского диагноза, позволяющего признать двух граждан ограниченно годных к воинской службе, с последующей выдачей им военных билетов.

Оперативное сопровождение по уголовному делу  осуществлялось сотрудниками подразделения  ГУ МВД России по Самарской области.

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