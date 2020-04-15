16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области платежи за энергоресурсы сократились на 61% Омбудсмен: жители Самарской области предпочли бы платить за мусор по факту Самарские УК за год оштрафовали на 300 млн рублей В регионе не будут взимать пени и штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ В Самаре обсуждают проект строительства новой очереди набережной

ЖКХ и благоустройство Общество

В Самарской области платежи за энергоресурсы сократились на 61%

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 73
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Собираемость платежей за электрическую и тепловую энергию в регионе снизилась на 46%, сообщает пресс-служба Группы "Т Плюс". С 30 марта по 8 апреля потребители оплатили 422,5 млн руб. против 1,087 млрд руб. годом ранее.

"В целом по компании собираемость платежей за тепловую энергию сократилась на 54%, за электрическую — на 37%. Падение собираемости связано в первую очередь с принятием постановления правительства России от 2 апреля 2020 г. № 424, которое установило мораторий на взыскание пеней с населения и организаций, обслуживающих жилой фонд", — уточняют в компании.

Наиболее сильное падение платежной дисциплины продемонстрировали перепродавцы энергоресурсов — их платежи в адрес Т Плюс по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 48%. Организации, обслуживающие жилой фонд, снизили платежи в целом по "Т Плюс" на 61%. При этом наименьший спад — "всего" 35% — зафиксирован среди населения, обслуживаемого по прямым договорам с Т Плюс.

"Руководство самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" использует все законные инструменты по взысканию задолженности и прикладывает максимум усилий для урегулирования ситуации с ухудшением платежной дисциплины клиентов", — заявили теплоэнергетики.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

В Самаре прошел первый городской субботник

В Самаре прошел первый городской субботник

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3