В Самарской области платежи за энергоресурсы сократились на 61%

Собираемость платежей за электрическую и тепловую энергию в регионе снизилась на 46%, сообщает пресс-служба Группы "Т Плюс". С 30 марта по 8 апреля потребители оплатили 422,5 млн руб. против 1,087 млрд руб. годом ранее.

"В целом по компании собираемость платежей за тепловую энергию сократилась на 54%, за электрическую — на 37%. Падение собираемости связано в первую очередь с принятием постановления правительства России от 2 апреля 2020 г. № 424, которое установило мораторий на взыскание пеней с населения и организаций, обслуживающих жилой фонд", — уточняют в компании.

Наиболее сильное падение платежной дисциплины продемонстрировали перепродавцы энергоресурсов — их платежи в адрес Т Плюс по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 48%. Организации, обслуживающие жилой фонд, снизили платежи в целом по "Т Плюс" на 61%. При этом наименьший спад — "всего" 35% — зафиксирован среди населения, обслуживаемого по прямым договорам с Т Плюс.

"Руководство самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" использует все законные инструменты по взысканию задолженности и прикладывает максимум усилий для урегулирования ситуации с ухудшением платежной дисциплины клиентов", — заявили теплоэнергетики.