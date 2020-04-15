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Суды Происшествия

Житель Ульяновской области приехал в гости к сызранке и угнал автомобиль

СЫЗРАНЬ. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани перед судом предстанет житель Ульяновской области, обвиняемый в краже автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов дела следует, что преступление было совершено в конце 2019 года. Отечественная лекговушка была похищена от подъезда многоквартирного дома. Сотрудники следственно-оперативной группы на месте происшествия провели осмотр, установили и опросили очевидцев, изъяли следы. Со слов хозяина автомобиля составили и распространили ориентировку с описанием похищенного имущества, стоимостью свыше 85 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска МУ МВД России "Сызранское" отработали места вероятного сбыта похищенного — авторемонтные мастерские и пункты приема металла. Проверили лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за аналогичные преступления. В результате сотрудникам полиции поступила информация, что к совершению преступления может быть причастен 30-летний ранее судимый безработный житель Ульяновской области. В ходе служебной командировки в соседний регион злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска по месту жительства.

Следствием установлено, что мужчина приехал в Сызрань из Ульяновской области к своей знакомой и проживал у нее несколько дней. Ночью, гуляя по городу, мужчина заметил у многоквартирного дома ВАЗ-2105. Как оказалось, хозяин авто неплотно закрыл пассажирскую дверь. Лежащие в салоне вещи мужчина выкинул на месте стоянки. Соединив нужные провода и заведя машину, злоумышленник похитил классику автопрома, затем продал знакомому, который занимался авторазбором. Вырученные деньги потратил на собственные нужды. Документы на авто, которые хозяин машины оставил в салоне, обвиняемый сжег.

В настоящее время ранее судимому жителю Ульяновской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража".  Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения по существу.

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