В Самаре вынесен первый приговор по делу о распространении фейков про коронавирус

В Самаре суд вынес приговор 36-летней жительнице Тольятти, которую обвиняли в распространении фейковой информации про коронавирус, сообщает samara.kp.ru.

В марте женщина отправилась в парикмахерскую, где в ходе процедуры обсуждала с мастером последние новости, в том числе и тему пандемии. Женщин не устраивала спокойная официальная статистика.

"А вот подруга моей подруги говорила, что вчера от этого вируса ребенок умер. Бедные родители, как теперь жить", — рассказала парикмахер клиентке. Та поверила всему, что услышала. Дома, когда она открыла пост в одной из групп в соцсетях, где приводили официальные данные, тольяттинка возмутилась в комментариях, что все не так. И поделилась услышанным фейком.

Вскоре к женщине пришли полицейские и составили протокол по ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ "Распространение в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений". "Информация не соответствовала действительности, — подтвердили изданию в областном МВД. — Мы выявили распространение ложных сведений и направили материалы в суд".

На скамье подсудимых мать двоих детей оказалась 15 апреля. По закону ее могли оштрафовать на сумму от 30 до 100 тыс. руб. с конфискацией смартфона или компьютера, через которые была сделана публикация в интернете. Но суд женщину пожалел — ее признали виновной и оштрафовали на 15 тыс. рублей. Однако она с таким решением не согласна и сразу заявила, что приговор будет оспаривать. В этом случае дело будет рассматривать уже Самарский областной суд.

По данным собственных источников издания в правоохранительных органах есть еще одно дело о распространении недостоверной информации, но когда его передадут в суд, пока не ясно.