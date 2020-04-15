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Облправительство Власть и политика

Транспортники региона получат дополнительные субсидии на оплату электроэнергии и ГСМ

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 15 апреля, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание с представителями отрасли транспорта, министром транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иваном Пивкиным, министром управления финансами региона Андреем Прямиловым.

Напомним, в соответствии с постановлением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова сфера транспорта признана в регионе одной из наиболее пострадавших в связи с введением ограничений. Областные власти готовы направить помощь организаторам пассажирских перевозок уже в ближайшее время.

"Приняты решения по освобождению от транспортного налога.  Есть решение, что недополученные доходы транспортных организаций от перевозки льготных категорий граждан будут направлены перевозчикам в виде субсидий. Сегодня нам необходимо проанализировать объем потерь отрасли в целом и рассмотреть возможность иных, дополнительных компенсаций перевозчикам", - сказал, открывая совещание, Виктор Кудряшов.

Председатель областного правительства призвал руководителей отрасли транспорта ускорить подготовку необходимых документов с тем, чтобы перевозчики получили такую компенсацию за март в ближайшие дни, а за апрель - в первых числах мая.

По информации министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, по итогам марта в связи с введением в середине месяца ограничений, предусмотренных действием режима повышенной готовности, поток пассажиров-льготников сократился на 10%. По итогам апреля прогнозируется его снижение на 90%.  Известно, что льготники составляют более половины всех пассажиров общественного транспорта.

В настоящее время компании-перевозчики работают с неполной нагрузкой. По данным руководителя профсоюзной организации ООО "Самараавтогаз" Дмитрия Камынина, 1 апреля, в один из дней, когда действовали строгие ограничения, поток пассажиров сократился с плановых 290 тысяч до 30 тысяч человек. 13 апреля, с возобновлением работы рядя организаций, он поднялся до 70 тысяч, что также существенно ниже обычного уровня. Вместе с тем сокращать маршруты не планируется, поскольку санитарно-эпидемиологические нормы в условиях режима повышенной готовности предусматривают соблюдение социальной дистанции, и транспорт должен ходить регулярно. 

Участники совещания обсудили возможность субсидирования из областного бюджета расходов на ГСМ и электроэнергию (для трамваев, троллейбусов и метро) и вопрос о вариантах использования социальных транспортных карт, приобретенных в марте и апреле.

Лимит поездок по ним оказался неисчерпанным, а апрельские карты в основном не были активированы. Министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области поручено проработать вопрос о продлении срока действия транспортных карт или возможности использования поездок после завершения периода самоизоляции.

В завершение встречи первый вице-губернатор поручил министерству экономического развития и инвестиций и министерству транспорта и автомобильных дорог подготовить обращение в адрес первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова о признании пассажирских транспортных перевозок отраслью, пострадавшей  в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, возможности предоставления транспортным организациям дополнительных льгот по социальным налогам, а также компенсации расходов на оплату лизинговых сделок.

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