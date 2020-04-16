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Театр Культура

Самарский академический театр оперы и балета вошел в топ-10 театров России

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский академический театр оперы и балета занял восьмую строчку в рейтинге лучших оперных театров России по популярности у зрителей и онлайн-трансляциям на сайтах театров и в социальных сетях, сообщает ТурСтат.

Список подготовлен к Международному дню культуры, 15 апреля, в честь принятия пакта Рериха "Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников" в 1935 году.

В первую десятку оперных театров России входят Большой театр в Москве, Мариинский театр в Санкт-Петербурге, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ), Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета, Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля в Казани, Башкирский государственный театр оперы и балета в Уфе, Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А. С. Пушкина в Нижнем Новгороде, Самарский академический театр оперы и балета, Саратовский академический театр оперы и балета и Астраханский государственный театр оперы и балета.

Рейтинг представлен по результатам исследования популярности театров и предложений онлайн-трансляций.

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