Тесты на коронавирус, проводимые в регионе, больше не требуют подтверждения

С 14 апреля положительные результаты тестов на COVID-19, проводимые на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области", считаются подтвержденными, направление в лаборатории референс-центров не требуется, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Ранее сомнительные тесты необходимо было направлять для окончательного подтверждения в саратовский институт "Микроб".

Напомним, в настоящее время в регионе общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 — 40, 14 человек — выздоровели и были выписаны, 26 — проходят лечение.

В Самарской области за сутки проведено 834 исследования на выявление коронавирусной инфекции, которые проводились в центре гигиены и эпидемиологии, СПИД-центре и больнице РЖД. Под медицинским наблюдением остаются 1163 человека и 507 человек снято с наблюдения за сутки. Всего в регионе проведено 16549 тестов.