Коронавирус в Самарской области: самое важное на 16 апреля

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова сообщила, что в регионе общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 — 40, 14 человек — выздоровели и были выписаны, 26 — проходят лечение.

Несмотря на то, что показатель заболеваемости меньше, чем у соседей и ниже, чем в целом по стране, отмечается снижение индекса самоизоляции, что может способствовать дальнейшему распространению инфекции. Поэтому она рекомендовала рассмотреть возможность продления режима самоизоляции по 30 апреля 2020 года, а также ввести масочный режим при необходимости выхода на улицу.

На 15 апреля в России за сутки подтверждено 3388 случаев инфицирования. При этом выписаны по выздоровлению 292 человека. Всего в стране зарегистрировано 24490 заболевших в 84 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 1986 человек. За весь период в России от коронавируса скончалось 198 человек.

В Таиланде остаются свыше 170 жителей Самарской области, которые не могут попасть домой из-за коронавируса. Этот вопрос обсуждался на заседании оперативного штаба, губернатор Дмитрий Азаров дал поручение проинформировать этих граждан о порядке регистрации на портале госуслуг, что даст возможность включить их в списки для формирования вывозных рейсов.

На вокзалах и автодорогах региона усилят контроль за соблюдением жителями режима самоизоляции: приезжающие поездами, в том числе транзитными, будут заполнять анкеты для органов МВД, в аэропорту Курумоч будет организован волонтерский пост, сотрудники ДПС продолжат проверять автомобильный транспорт совместно с сотрудниками Росгвардии.

С помощью информационной системы "Паутина" ДПС-ники продолжат отслеживание автомобилей граждан, которые должны находится на самоизоляции. Будет ужесточен контроль и за соблюдением гражданами режима самоизоляции. С 15 апреля сотрудники полиции ужесточат контроль, количество штрафов возрастет.

Главного врача городской больницы Отрадного Александра Кандрахина оштрафовали на 300 руб. за нарушение режима самоизоляции — он в марте вернулся из Индии, но карантин не соблюдал.

В Самарской области за сутки проведено 834 исследования на выявление коронавирусной инфекции, которые проводились в центре гигиены и эпидемиологии, СПИД-центре и больнице РЖД, сообщает оперштаб. Под медицинским наблюдением остаются 1163 человека и 507 человек снято с наблюдения за сутки. Всего в регионе проведено 16549 тестов.

Полицейские составили семь протоколов на нарушителей режима самоизоляции по ст. 19.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор).

Холдинг "Аэропорты Регионов" решил продолжать обеспечивать бесплатным трехразовым питанием пожилых людей старше 65 лет, находящихся дома на карантине из-за коронавируса COVID-19 до 30 апреля. Уже 14,5 тыс. рационов трехразового питания поступило в распределительные центры министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, откуда волонтеры доставляют горячее питание адресатам.

Для удобства жителей города уже введен в эксплуатацию новый филиал центра занятости на Заводском шоссе, 31. В настоящее время ведется личный прием граждан и обработка поступивших электронным способом заявлений от жителей Промышленного, Кировского и Советского районов строго по предварительной записи.

Суд вынес приговор 36-летней жительнице Тольятти, которую обвиняли в распространении фейковой информации о коронавирусе. Женщина обсудила свежие новости с парикмахером и продолжила обсуждение в соцсетях. Вскоре к женщине пришли полицейские и составили протокол, так как информация не соответствовала действительности. Ее признали виновной и оштрафовали на 15 тыс. рублей.

Самарская епархия Русской Православной Церкви организует телевизионную трансляцию Пасхального богослужения, которую проведет Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий в Софийском соборе областной столицы. Верующие смогут поучаствовать в службе дистанционно, посмотрев ее с 23:00 18 апреля до 03:00 19 апреля в эфирах ГТРК "Самара", ТРК "Губерния", "Самара-ГИС", а также в сети Интернет на сайтах ГТРК "Самара", "САМАРА 24", ТРК "Губерния", портале 63.ру, в паблике Самарской области ВКонтакте, в сетевом издании "Комсомольская правда" и др.

Президент России Владимир Путин считает необходимым направить регионам дополнительно 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости их бюджетов. "Причем у субъектов Федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства", — заявил глава государства на совещании с членами правительства.