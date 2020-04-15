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Здравоохранение Общество

Главврача Отрадненской горбольницы оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

ОТРАДНЫЙ. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Главного врача городской больницы Отрадного Александра Кандрахина оштрафовали на 300 руб. за нарушение режима самоизоляции, сообщает vestnikotradnogo.ru.

Как пояснила изданию начальник территориального отдела Роспотребнадзора в г. Отрадный Екатерина Исупова, Кандрахин в марте вернулся из Индии, но карантин не соблюдал. В итоге его привлекли к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП — Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

"Материалы в отношении его супруги Ольги Олеговны в Роспотребнадзор не поступали", — уточнила Екатерина Исупова.

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