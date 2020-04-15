Главврача Отрадненской горбольницы оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Главного врача городской больницы Отрадного Александра Кандрахина оштрафовали на 300 руб. за нарушение режима самоизоляции, сообщает vestnikotradnogo.ru.

Как пояснила изданию начальник территориального отдела Роспотребнадзора в г. Отрадный Екатерина Исупова, Кандрахин в марте вернулся из Индии, но карантин не соблюдал. В итоге его привлекли к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП — Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

"Материалы в отношении его супруги Ольги Олеговны в Роспотребнадзор не поступали", — уточнила Екатерина Исупова.