Верующие смогут поучаствовать в Пасхальном богослужении дистанционно

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов на время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19

"Церковь призывает сегодня принять на себя обязательства строго исполнять все те предписания, которые предлагаются санитарными властями в России", — отметил патриарх.

Самарская епархия Русской Православной Церкви присоединяется к архипастырскому призыву и при содействии регионального правительства организует телевизионную трансляцию Пасхального богослужения, которую проведет Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий в Софийском соборе областной столицы.

Верующие смогут поучаствовать в службе дистанционно, соблюдая все требования по самоизоляции. Для зрителей будет предоставлен свободный доступ к трансляциям Пасхального богослужения в ночь с 18 на 19 апреля 2020 года (с 23:00 18 апреля до 03:00 19 апреля) в эфирах ГТРК "Самара", ТРК "Губерния", "Самара-ГИС", а также в сети Интернет на сайтах ГТРК "Самара", "САМАРА 24", ТРК "Губерния", портале 63.ру, в паблике Самарской области ВКонтакте, сетевом издании ВКонлайн ("Волжская коммуна") и др.

В ходе недавней проповеди Патриарх Кирилл особо подчеркнул, что РПЦ призывает людей воздержаться от посещения храмов, пока не будет особого патриаршего благословения. "Угроза пандемии очень велика, — отметил он, — а граждане России еще не в полной мере осознают серьезность ситуации — хотя в других странах последствия коронавируса крайне тяжелые".

Напомним, с 11 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции в Самаре временно приостановили посещение муниципальных кладбищ. Они открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах. Специальные автобусные маршруты до кладбищ также ходить не будут. Решение о закрытии кладбищ власти каждого из муниципальных образований Самарской области в зависимости от эпидемиологической обстановки принимают самостоятельно.

Места погребений будут закрыты для посетителей на Пасху в большинстве регионов России. Так, московский патриархат уже поддержал решение закрыть кладбища в пасхальные дни, назвав его ожидаемой и разумно обоснованной мерой, которая обезопасит многих людей.

В РПЦ также призвали верующих в Страстную неделю и на Пасху молиться дома. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда так прокомментировал ситуацию: "Хотел бы напомнить, что практика посещения кладбищ на Пасху не является церковной традицией и сложилась в советское время. Пасха — время радости, а не скорби об усопших. Таким образом, отказ от посещения могил наших предков в день Воскресения Христова не является ни грехом, ни предательством памяти умерших. Просим наших собратьев по вере, привыкших поминать своих близких на кладбищах в день Пасхи, не расстраиваться, что такая возможность не представится 19 апреля в этом году. Напомню также, что по уставу Русская Православная Церковь совершает особенное поминовение усопших несколько раз в году".

14 апреля рабочая группа при патриархе по ситуации с коронавирусом в своем Telegram-канале сообщила: в условиях распространения инфекции нового типа COVID-19 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословляет верующих, остающихся дома на Пасху, благословлять куличи и пасхи самостоятельно.

Перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи "Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в", затем окропить снеди святой водой (если она есть) со словами: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь".

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