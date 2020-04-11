В регионе в преддверии Пасхи вышел запрет на посещение церквей и кладбищ

В субботу, 11 апреля, принято постановление Главного государственного санитарного врача по Самарской области об ограничительных мероприятиях в религиозных объединениях.

Им рекомендовано принять меры по недопущению проведения массовых мероприятий: религиозных обрядов, церемоний различных конфессий с большим количеством людей.

Согласно постановлению, временно будут приостановлены посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений, в т. ч. запрет доступа граждан в культовые здания, за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий.

Постановление принято в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции

и вступает в силу со дня его опубликования.

Как ранее сообщал Волга Ньюс, в Самаре с 11 апреля временно запретят посещать муниципальные кладбища — Рубежное, Центральное, Спасское, Песчаная Глинка, Южное, Кряжское, Городское, Татарское, Еврейское, Безымянское, Зубчаниновское, Мехзаводское, Управленческое, Сорокины Хутора, Лесное, Яблонька, Береза, Прибрежное. Кладбища будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах.

Накануне Вербного воскресенья и Пасхи патриарх Московский и Всея Руси Кирилл из-за распространения коронавируса призвал верующих молиться дома и не посещать храмы.