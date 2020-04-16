В Самаре будут судить мужчину, пытавшегося передать взятку в районную администрацию

В федеральный суд Промышленного района Самары для рассмотрения по существу передано уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве (ч.2 ст. 291.1 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 27 ноября 2019 г., находясь в салоне автомобиля на парковке около торгового центра, обвиняемый получил от гражданина 60 тыс. руб., пообещав передать деньги сотрудникам администрации Промышленного района Самары за общее покровительство и не проведение проверочных мероприятий объектов розничной торговли.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.