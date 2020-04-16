В Самаре будут судить мужчину, пытавшегося передать взятку в районную администрацию

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В федеральный суд Промышленного района Самары для рассмотрения по существу передано уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве (ч.2 ст. 291.1 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.