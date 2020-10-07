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Преступления Происшествия

В Сызрани задержали компьютерного пирата

СЫЗРАНЬ. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России "Сызранское" в ходе оперативных мероприятий выявлен факт сбыта контрафактного программного обеспечения — программы для трехмерного проектирования, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Подозреваемым в незаконном использовании объектов авторского права оказался ранее не судимый 27-летний житель Сызрани.

По данным оперативников, находясь в одном из кафе, мужчина реализовал контрафактное программное обеспечение обратившемуся к нему гражданину — за денежное вознаграждение осуществил установку ПО на ноутбук.

Общая сумма ущерба, причиненная правообладателю — одному из обществ с ограниченной ответственностью, составила более 1,2 млн рублей.

Следственным управлением МУ МВД России "Сызранское" по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" ч.3 ст. 146 УК РФ "Нарушение авторских и смежных прав", возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.

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