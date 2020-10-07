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Общество

В Кинельском, Красноармейском и Алексеевском районах зафиксированы случаи бешенства

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кинельском районе, в селе Красносамарское у одного из местных жителей от бешенства погибла домашняя собака. Антиген вируса бешенства был обнаружен также в патматериале, отобранном от павшей бесхозной собаки, обнаруженной на территории Красноармейского района. А в Алексеевском районе Самарской области, в селе Патровка, от бешенства погибла корова. Лабораторные анализы подтвердили заболевание. Все исследования были проведены в Самарской областной ветеринарной лаборатории, сообщает региональный Россельхознадзор.

По данным ведомства, наибольшее количество случаев в 2020 году было выявлено в Ярославской, Саратовской, Пензенской, Рязанской, Челябинской, Владимирской, Самарской и Калужской областях. Чаще всего из животных бешенство отмечается у лис, на втором месте — кошки и собаки, дальше идут енотовидные собаки, барсуки, крупный и мелкий рогатый скот, единичные случаи бешенства в России были зафиксированы у кабанов, енотов, волков, кротов и куниц.

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