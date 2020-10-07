В Художественном музее 9 октября откроется выставка "Добрая энергия Самары"

Самарский художественный музей, министерство энергетики и ЖКХ Самарской области и ПАО "Самараэнерго" представляют дебютную фотовыставку Инги Пеннер "Добрая энергия Самары". Она пройдет в Художественном музее с 9 октября по 8 ноября.

В этот непростой год всем особенно нужна энергия и позитивный настрой — именно они помогают нам преодолеть любые трудности. Красота родной земли, улыбки любимых, приятные встречи — все это заряжает нас и подпитывает наши сердца. Именно таков эмоциональный настрой фотовыставки нашей землячки — фотографа и известного самарского тележурналиста Инги Пеннер, чей добрый взгляд и талант находить красоту там, где многие видят лишь скуку и обыденность, так нужны нам сегодня:

"Разглядывать родной город и его жителей удивленными глазами путешественника — искусство непростое. Но если им овладеть — открывается невероятная возможность. Совершать путешествия во времени и пространстве по цене трамвайного билета. Гуляя по улицам Самары легко перенестись в другую эпоху или даже в другой город. Достаточно просто свернуть в арку. В трех минутах ходьбы от площади Революции прячется подворотня, напоминающая Бейкер — стрит, на улице Фрунзе затерялся кусочек Германии — фахверковый дом, в уютных самарских дворах, увитых плющом, можно разглядеть приметы одесских или тбилисских двориков. Некоторые подъезды столетних доходных домов ничуть не уступают по красоте питерским парадным. А лица случайных прохожих словно сошли с кинолент. Для того, чтобы запечатлеть привычное по-новому, не нужны дорогой фотоаппарат и специальная подготовка. Многие фотографии на выставке "Добрая энергия Самары" сняты на обычный смартфон. Основоположник французской гуманитарной фотографии Анри Картье-Брессон говорил: "Это иллюзия, что фотографии сделаны с помощью камеры… они сделаны глазом, сердцем и головой". Этому принципу я стараюсь следовать с тех пор, как впервые нажала на затвор фотоаппарата. Правда, тогда четыре года назад, когда я училась в фотошколе, я и подумать не могла, что это мое увлечение будет интересно еще кому-то, кроме меня самой. Рада, что ошиблась. И такой взгляд на Самару оказался близок многим".

Работы Инги неоднократно печатались в СМИ и были востребованы в различных коммерческих и имиджевых проектах, но эта персональная выставка является первой в истории ее профессиональной фотографической деятельности.

Усилить заряд положительных впечатлений от выставки Инги Пеннер посетителям Самарского областного художественного музея помогут фотоработы, подготовленные школьниками из разных городов нашей губернии. Этот фотопроект дал ребятам возможность заявить о себе, а нам — радость осознать то, что совсем рядом подрастает поколение, неравнодушное к красоте своей малой родины. Гостей на открытии фотовыставки также ждет звуковой и визуальный перформанс от современного самарского художника-экспериментатора и авангардного музыканта Олега Елагина.

Участие в организации выставки со стороны самарских энергетиков приурочено к 100-летию плана ГОЭЛРО — первого в мире проекта государственной электрификации страны, обеспечившего базу для глобальной индустриализации России.