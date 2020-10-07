Арбитражный суд Самарской области переедет в новое здание в ноябре

Арбитражный суд Самарской области переедет в новое здание по адресу ул. Самарская, 203"б", говорится в сообщении на сайте суда.

С 9 по 20 ноября судебные заседания проводиться не будут, а все те, что были назначены на эти даты ранее, подлежат переносу на более поздние даты. Они указаны в соответствующих судебных актах, с которыми можно ознакомиться в "Картотеке арбитражных дел".

Также в указанный период судом приостанавливается прием исковых заявлений и дополнительных процессуальных документов по делам. Подача документов и обращений в суд может осуществляться посредством информационной системы подачи в электронном виде "Мой арбитр", либо с использованием услуг почтовой связи.

Обработка и регистрация, поданных в указанный период в суд документов, начнется с 23 ноября.